الامارات | «إيدج» تُطلق حلولاً دفاعية مُتقدمة في مجال الطيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت «إيدج»، إحدى المجموعات العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مشاركتها في معرض دبي للطيران لعام 2023، بالإعلان عن إطلاق 11 نظاماً وحلاً رائداً جديداً في مجال الطيران تُضاف إلى محفظتها المتنوعة التي تضم ما يفوق 159 نظاماً وحلاً تغطي مجالات متعددة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إيدج»، منصور الملا: «يُشكّل معرض دبي للطيران فعالية رائدة عالمياً في مجال الطيران، ومنصة مثالية يمكن من خلالها عرض محفظة مجموعة إيدج المتنامية بسرعة من المنتجات والحلول المتقدمة في مجال الطيران والفضاء والدفاع الجوي. كما نتشرف بكوننا شريك تكنولوجيا الدفاع للمعرض الذي يُقام كل سنتين، والذي سنطلق خلاله أنظمة جديدة عدة متقدمة تقنياً».

وأضاف: «نتطلّع كذلك إلى الإعلان عن شراكات دولية عديدة مع شركات تختص بقطاعات متنوعة في المجالين الدفاعي والمدني، ما يتيح استكشاف أوجه التضافر المشتركة لتحقيق مزيد من النمو عبر تبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من منظومات التصنيع المتقدمة والراسخة، عن طريق توطيد سلاسل التوريد العالمية لدينا. وبدورنا، نتمنّى لمعرض دبي للطيران 2023 كل النجاح والتوفيق كونه يُعد رافداً لإثراء الخبرات وتعزيز صناعة الطيران والدفاع على المستوى العالمي».

وتضم الأنظمة الجديدة التي تطلقها «إيدج» خلال المعرض ثلاث طائرات مستقلة تتضمن: طائرة REACH-M الجديدة، المركبة الجوية القتالية المسيّرة ذات الأجنحة الثابتة ومتوسطة الارتفاع وعالية التحمل، والمصممة لعمليات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والهجوم الأرضي الخفيف.

وبعد إعلان «إيدج» الأسبوع الماضي عن استحواذها على حصص كبيرة في شركة «فلاريس» البولندية، وشركة «أنافيا» السويسرية، ستعرض المجموعة ثلاث مركبات جوية تُضاف إلى محفظتها من الطائرات المستقلة، وهي: طائرة «سينيار» النفاثة، التي تصنّعها «فلاريس»، وطائرة الهليكوبتر الصغيرة HT-100، المسيّرة ومتعددة الأدوار الأكبر حجماً. كما تقدّم المجموعة ثمانية أنظمة صواريخ وذخائر موجهة وتشويش جديدة.