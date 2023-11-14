الامارات | 4.7 مليارات درهم صفقات لوزارة الدفاع مع شركات محلية ودولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023، إعلان مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، إبرام تسع صفقات بقيمة أربعة مليارات و700 مليون درهم، مع شركات محلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي، وماجد أحمد الجابري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023.

وكشف المريخي عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023، البالغ أربع صفقات بقيمة مليارين و700 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة «هالكن» التابعة لمجموعة «إيدج» لشراء ذخائر بقيمة مليارين و14 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «إنترناشونال جولدن جروب» لتقديم خدمات الدعم الفني للطائرات بقيمة 338 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «إير داينمكس سوليوشنس» لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي، وتوفير قطع الغيار وإصلاح الطائرات بقيمة 20 مليون درهم. وتم خلال الصفقة الرابعة، التعاقد مع شركة «إنترناشونال جولدن جروب» لشراء المحركات والقطع الاستهلاكية للطائرات، بقيمة 13 مليون درهم.

من جانبه أفاد الجابري، بأن الصفقات الدولية لليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023، شملت خمس صفقات بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم، تم خلالها التعاقد مع «شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران»، لشراء وتوريد طائرة استعراض جوي مع ملحقاتها بقيمة مليار و620 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «تاليس» الفرنسية لشراء رادارات الكشف، بقيمة 326 مليون درهم. كما تم التعاقد مع مجموعة «أيوماكس» لتقديم الدعم الفني لأنظمة التسليح، وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة والإصلاح للطائرات بقيمة 3.5 ملايين درهم.