وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير الدفاع البيلاروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023، معالي فيكتور خرينين وزير الدفاع البيلاروسي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج معاليه لمقابلة كبار الضباط والمسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة خلال زيارتهم للمعرض.

وبحث معاليه مع وزير الدفاع البيلاروسي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش هذا اللقاء، وقع معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي وزير الدفاع البيلاروسي اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين.