«كوب».. رحلة متواصلة لإنقاذ الكوكب

ابوظبي - سيف اليزيد - طه حسيب (أبوظبي)

منذ تمخض من «قمة الأرض» التي عقدت في ريودي جانيرو بالبرازيل خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو1992، يتطلع العالم إلى مؤتمر الأطراف «كوب»، ليكون فعالية عالمية كبرى تضع جميع دول العالم أمام فرصة حقيقية لإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي، بتوحيد جهود دول العالم لحماية الكوكب، وإعادة الاعتبار للطبيعة كونها أصلاً من الأصول الثابتة للاقتصاد العالمي والاستقرار الاجتماعي.

ومؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، تنعقد سنوياً ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC)، أو الاجتماع الرسمي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي- بدءاً من منتصف التسعينيات- للتفاوض بشأن اتفاقية كيوتو لوضع التزامات ملزمة قانوناً للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

عُرف كل مؤتمر من المؤتمرات منذ عام 2005 على أنه «مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في اتفاقية كيوتو»، وخلال الفترة من 2011 وحتى 2015 شكلت هذه المؤتمرات ساحة للتفاوض على اتفاقية باريس، علماً بأن الموافقة على أي نص نهائي لمؤتمر الأطراف يتم إقرارها عبر توافق الآراء.

البداية من برلين

عقد أول مؤتمر للأمم المتحدة حول التغير المناخي في عام 1995 في برلين. ومن خلال إطلالة سريعة على تاريخ انعقاد مؤتمرات الأمم المتحدة المناخية، نستنتج المحطات التالية: «كوب 1» انعقد في برلين، ألمانيا 1995، وانعقد المؤتمر الأول للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في الفترة من 28 مارس إلى 7 أبريل عام 1995 في برلين في ألمانيا. وانعقدت النسخة الثانية من مؤتمر الأطراف في جنيف بسويسرا من 8 إلى 19 يوليو عام 1996.

وشهدت النسخة الثالثة من مؤتمر الأطراف «كوب3» التي انعقدت في كيوتو باليابان في ديسمبر عام 1997، إطلاق بروتوكول كيوتو الذي يلزم الدول الصناعية والبلدان التي تحولت لاقتصاد السوق بتخفيض الانبعاثات لستة أنواع من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 5% عن مستوياتها في عام 1990 على أن يتم التنفيذ خلال الفترة من 2008 إلى 2012. البرتوكول يلزم الدول الصناعية فقط ولم يتطرق للدول النامية، لكنه لم يحقق النجاح المنشود.

وفي بيونس آيريس، عاصمة الأرجنتين، انطلقت فعالت «كوب 4» خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 1998. واستضافت مدينة بون الألمانية النسخة الخامسة من مؤتمر الأطراف «كوب5» خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر1999.

وفي «لاهاي» الهولندية، انعقد «كوب 6» خلال الفترة من 13 إلى 24 نوفمبر 2000، ولأن هذه النسخة لم تتوصل لنتائج، تم الإعلان عن استئنافها من جديد في مدينة بون الألمانية في يوليو 2001، ويمكن اعتبار «كوب 6 المكرر» نقطة تحول لكونه سلط الضوء على الاحتياجات التمويلية للدول النامية وبدأت الاقتراحات الخاصة بصناديق المناخ. وخلال المؤتمر، تم اقتراح ثلاثة صناديق جديدة لتقديم المساعدة في مواجهة التغير المناخي: صندوق التغير المناخي يدعم مجموعة من الإجراءات المناخية. وصندوق مخصص للدول الأقل تنمية لدعم برامج العمل الوطنية للتكيف. وصندوق للتكيف وفق اتفاقية كيوتو مدعوم بضريبة من آلية التنمية النظيفة ومساهمات طوعية.

ويحسب لـ«كوب 6 المكرر»، طرحه ما يمكن وصفه بمسارات مرنة للاتجار في الانبعاثات وفتح المجال أمام الدول المتقدمة لتعويض حجم انبعاثاتها بخطوات أخرى للحد من الانبعاثات في الدول النامية، ودعم الدول الأقل نمواً للتكييف مع تداعيات التغير المناخي، وبدا كما لو أن المؤتمر يحاول تعويض الانتكاسة التي مُني بها بروتوكول كيوتو الذي لم تلتزم به آنذاك الدول الصناعية. وخلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2001، ركزت فعاليات «كوب 7» بمراكش المغربية، على «مجموعة قرارات» تهدف لدفع الدول المتقدمة للتصديق على بروتوكول كيوتو.

كوبنهاجن وسقف الاحترار

وحدد مؤتمر COP15 في كوبنهاجن عام 2009 عتبة الاحتباس الحراري العالمي التي نعرفها حالياً البالغة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

مؤتمر «كانكون»

وفي المكسيك، وخلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2010، ساهمت فعاليات مؤتمر «كوب 16»، من خلال اتفاقية «كانكون»، في إنشاء مؤسسات وأطر عمل جديدة تشمل إطار «كانكون» للتكيف ولجنة التكيف وآلية التكنولوجيا والتي تتضمن «الصندوق الأخضر للمناخ» لجمع مساعدات بقيمة مئة مليار دولار لصالح الدول الفقيرة، وتم تكليفه ككيان تشغيلي جديد للآلية المالية للاتفاقية. اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

«كوب 21»

نقطة تحول كبرى في العمل المناخي العالمي كانت نتاج «كوب21» الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2015، حيث تم التوصل إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغيّر المناخ، تتعهد فيه جميع دول العالم باتخاذ إجراءات بشأن تغيير المناخ لمنع زيادة احترار الأرض، بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين فوق المستوى الذي كان عليه قبل الثورة الصناعية، بحلول 2050. اتفاقية باريس ألزمت الدول بالإعلان عن مساهمات محددة وطنياً لكبح التغير المناخي ووضع حد للاحتباس الحراري ووقف زيادة درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.

مبادرات لإنقاذ الأرض

مؤتمرات «الأطراف» فرصة لتصحيح المسار العالمي في التعامل مع التغير المناخي، وبدأ الوعي الدولي يتشكل مطالباً بخطوات عالمية وخطط واقعية يمكن تنفيذها لاحتواء هذا التحدي الإنساني المشترك. وبإطلالة موجزة على ما تم إنجازه من مبادرات في «كوب 26» الذي انعقد في جلاسكو بأسكتلندا خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر2021، يأتي «التعهد العالمي بشأن الميثان» كمبادرة قادتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وجعل هذا الهدف قابلاً للتحقق. وتلتزم الدول المنضمة إلى «التعهد» بالحد من انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% على الأقل مقارنة بمستويات 2020 بحلول عام 2030 والتوجه نحو استخدام أفضل الأدوات لتحديد كمية انبعاثات الميثان، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الانبعاثات العالية. تمثل الدول التي انضمت إلى التعهد جميع مناطق العالم، وتضم ممثلين من الدول المتقدمة والنامية. وقد وقع على هذا التعهد أكثر من 100 دولة تمثل 70% من الاقتصاد العالمي، وتساهم بنصف انبعاثات غاز الميثان بشرية المنشأ، والتزمت 9 دول عربية بالتعهد: السعودية والإمارات والكويت وجيبوتي والعراق والأردن والمغرب وليبيا وتونس.

وخلال مؤتمر جلاسكو، أطلقت الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» «منصة تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة»، وذلك في إطار تمويل عالمي جديد هدفه تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعهدت الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال «صندوق أبوظبي للتنمية» لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.

وكانت حماية الغابات حاضرة في أجندة اهتمام «كوب 26» عندما تعهدت أكثر من 130 دولة لديها 90% من غابات العالم بوقف إزالة الغابات، بل والسير في اتجاه استعادتها. صحيح أن تعهداً سابقاً صدر عام 2014، لكن هذه المرة جاء التعهد مدعوماً بالتزامات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار لدعم الشعوب الأصلية من أجل الحفاظ على الغابات الآسيوية، وأيضاً تعهد بمقدار 1.5 دولار لدعم الحفاظ على حوض الكونغو.

وخلال مؤتمر جلاسكو، انتقلت الولايات المتحدة من التعهد بخفض الانبعاثات بنسبة 24 إلى 26% بحلول عام 2025 إلى تخفيضات بنسبة 50 إلى 52% بحلول عام 2030، وأطلقت واشنطن «مبادرة عالم صافي الصفر»، وهي محاولة لجعل الخبرة الفنية الأميركية والدعم المالي الخيري متاحين للبلدان التي تتطلع إلى التحرك بقوة أكبر بشأن تغير المناخ.

جلاسكو و«جناح الصحة»

وكان «كوب 26» أول مؤتمر عالمي لتغير المناخ يخصص جناحاً للآثار الصحية للاحترار- وهو تطور مشجع لمجتمعات الصحة العالمية والعامة. ولفت مؤتمر جلاسكو الانتباه إلى الدور الواعد للذكاء الاصطناعي في تسريع العمل المناخي، وتخفيف تداعيات التغير المناخي من خلال إطلاق خريطة طريق الذكاء الاصطناعي من أجل المناخ من الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي (مبادرة عالمية مدعومة من 18 دولة) تقدم إرشادات مفصلة وقابلة للتنفيذ حول كيفية دعم الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل المناخ.

وجددت الدول الجُزرية الصغيرة صرختها للتحذير من خطر التغير المناخي، فقد أشارت رئيسة وزراء بربادوس «ميا موتلي»، خلال خطابها في مؤتمر «كوب 26» إلى حاجة بلادها كدولة جُزرية إلى وقف زيادة درجات الحرارة العالمية وارتفاع منسوب مياه البحار، قائلة: «درجتان مئويتان تعني عقوبة الإعدام.. نحن لا نريد حكم الإعدام المخيف.. جئنا اليوم لنقول: حاولوا بجهد أكبر.. حاولوا بجهد أكبر».

الانتقال العادل في «كاتوفيتشي»

وشهدت فعاليات مؤتمر جلاسكو توقيع أكثر من 30 دولة على «وثيقة الانتقال العادل»، لإعادة التأكيد على الحاجة لضمان عدم ترك أي عامل أو مجتمع متأثر باستخدام الكربون، وقعت أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على التضامن والانتقال العادل تحت اسم إعلان سيليسيا الذي دعا إلى مزيد من التقدم في معالجة ضعف العمالة بالأسواق في القطاعات كثيفة الكربون التي تواجه مخاطر التحول. وهو بند بدأ يتفاعل منذ مؤتمر «كوب 24» في كاتوفيتشي ببولندا (5 إلى 18 ديسمبر عام 2018)، آنذاك صدر إعلان يدعو إلى مزيد من التقدم في معالجة ضعف العمالة بالأسواق في القطاعات كثيفة الكربون التي تواجه مخاطر التحول في مجال الطاقة. والحديث عن الانتقال العادل يندرج ضمن اتفاق باريس للمناخ الذي يدعو الدول الموقعة عليه إلى مراعاة «ضرورات الانتقال العادل للقوى العاملة، وخلق عمل لائق ووظائف جيدة وفقاً لأولويات التنمية المحددة وطنياً».

«كوب 27» و«العدالة المناخية»

وخلال الفترة من 8 إلى 18 أكتوبر نوفمبر 2022، استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية النسخة السابعة والعشرين من «مؤتمر الأطراف» كوب 27، بآمال كبيرة وطموحات تسعى لخطوات عملية، تجعل من هذه النسخة في قلب «مرحلة التنفيذ» وليس فقط مجرد محطة جديدة للوعود والتعهدات، حتى يتسنى خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وتعزيز دعم التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات التي تحتاج إليها البلدان النامية، وحشد الجهود لجعل الانتقال إلى تنمية منخفضة الانبعاثات ومقاومة للمناخ عادلاً وطموحاً.

نتائج مهمة

«كوب 27» حصد نتائج مهمة على طريق تطوير العمل المناخي العالمي، أبرزها: مقترح تمويل الخسائر والأضرار للبلدان الضعيفة التي تضررت بشدة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى. خطوة وُصفت بالتاريخية، وقال عنها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها «خطوة نحو العدالة».

معضلة التمويل

سلط «كوب 27» الضوء على مسألة التمويل لكونها تقع في صميم مكافحة تغير المناخ، خاصة أن هدف البلدان المتقدمة لم ينجح في تعبئة 100 مليار دولار أميركي سنوياً بحلول عام 2020 لدعم العمل المناخي في الدول النامية. فلا يمكن التخفيف، والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار، وتفعيل تكنولوجيا المناخ من دون أموال كافية للعمل بشكل صحيح وتحقيق النتائج المرجوة. وضمن هذا الإطار، أطلق مؤتمر شرم الشيخ مساراً لمواءمة تدفقات التمويل الأوسع نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وتواجه التحديات المناخية. كما أن التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون يحتاج استثمارات لا تقل عن 4 إلى 6 تريليونات دولار أميركي سنوياً.

منصة للتعاون الدولي

ظهرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كتطور عالمي كبير، تمخض من «قمة الأرض» التي انعقدت في ريودي جانيرو بالبرازيل خلال الفترة من (3 إلى 14 يونيو 1992)، في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والذي احتفى آنذاك بمرور 20 عاماً على مؤتمر استكهولم، الأول من نوعه في الاهتمام بالبيئة البشرية. حققت «قمة الأرض» العديد من الإنجازات العظيمة: إعلان ريو ومبادئه العالمية السبعة والعشرون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) التي أسست لمؤتمرات المناخ السنوية التي تضم الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية، والتي بدأت من «كوب1» في برلين عام 1995. وحققت قمة «ريو» إنجازات أخرى واتفاقية التنوع البيولوجي، وإعلان مبادئ إدارة الغابات. كما أدت «قمة الأرض» إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة، كما تم عقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 1994، والمفاوضات من أجل إنشاء اتفاقية بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.

كانت مخرجات «كوب3» عام 1997 في كيوتو باليابان، التي تمثلت في بروتوكول كيوتو، هي المرة الأولى التي يتم حشد توافق دولي، خاصة بين الدول المتقدمة، للحد من الانبعاثات بخطوات ملزمة.