"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف "الوطني للأرصاد" عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي: 35.9 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، اليوم.