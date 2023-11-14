"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف "الوطني للأرصاد" عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي: 35.9 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، اليوم.
ابوظبي - سيف اليزيد - كشف "الوطني للأرصاد" عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي: 35.9 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، اليوم.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام