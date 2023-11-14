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محمد بن راشد: ندعم كل الجهود الدولية لترسيخ نظام مصرفي عالمي مستقر

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ابوظبي - سيف اليزيد - رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالقيادات المصرفية العالمية المشاركة في مؤتمر النقد الدولي المنعقد في دبي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء استقبال القيادات المصرفية العالمية المشاركة في مؤتمر النقد الدولي المنعقد في دبي.. مؤتمر النقد يضم أهم 58 مؤسسة مصرفية ومالية عالمية من 31 دولة.. نرحب بهم في الإمارات.. وندعم كل الجهود الدولية لترسيخ نظام مصرفي عالمي مستقر يساهم في دفع عجلة الاقتصاد العالمي للأمام».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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