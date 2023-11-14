شبكة أبوظبي للإعلام تستعرض جهودها في تطوير المشهد الإعلامي خلال " الكونغرس العالمي"

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك شبكة أبوظبي للإعلام، في فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».



وتستعرض شبكة أبوظبي للإعلام، خلال مشاركتها في هذه الفعالية العالمية، إستراتيجيتها الجديدة كمنظومة إعلامية متكاملة وموحّدة تعكس قيم الهوية الوطنية من خلال إثراء المعرفة المجتمعية عبر منصاتها المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية، لتسلط الضوء على دورها الحيوي في تعزيز أداء القطاع الإعلامي في دولة الإمارات، من خلال توظيف أفضل التقنيات، ومواكبة أحدث التوجهات لإنتاج وتقديم محتوى مبتكر ومتميز في مختلف المجالات الإخبارية والترفيهية والرياضية والثقافية. وتتضمن مشاركة الشبكة أيضاً تغطية شاملة ومتكاملة لهذه الفعالية عبر جميع منصاتها وقنواتها الإعلامية، من خلال أستديو بث مباشر وتقارير ومقابلات يومية مع نخبة من قادة ورواد القطاع الإعلامي والمختصين وصناع القرار، وذلك بما من شأنه إطلاع الجمهور والضيوف على أحدث توجهات المشهد الإعلامي، وبلورة أفكار جديدة ومبتكرة تسهم برسم ملامح مستقبل الإعلام.

وقال عبدالرحيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال والمتحدث الرسمي باسم شبكة أبوظبي للإعلام: «تحرص شبكة أبوظبي للإعلام على المشاركة في جميع الفعاليات التي تتناول الشأن الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بما فيها الكونغرس العالمي للإعلام الذي يوفر منصة رائدة لتبادل الخبرات والرؤى والمعارف العالمية، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تسهم في دفع عجلة تطور القطاع الإعلامي بما ينسجم مع المكانة المتقدمة للدولة على الصعد كافة». وأضاف النعيمي: «تركز مشاركتنا هذا العام على إبراز ما تقدمه الشبكة من محتوى تعليمي وتثقيفي وترفيهي هادف يثري معرفة الجمهور، ويعكس القيم الإماراتية والإنجازات الوطنية، ويرسخ مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى التعرف على أحدث توجهات القطاع للارتقاء بمنظومتنا الإعلامية المتميزة». وأشار، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى أن النسخة الثانية للكونغرس تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى في تعزيز بيئة العمل الإعلامي وتطويره، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث العالمي كونه منصة لتبادل الأفكار والخبرات وعقد الاتفاقيات بين أبرز العلامات التجارية الإعلامية الكبيرة في دولة الإمارات والمنطقة.

ولفت إلى أن منصة «أبوظبي للإعلام» تشهد إقبالاً كبيراً من الزائرين للتعرف على أحدث إنتاجات شبكة أبوظبي للإعلام والمبادرات والجهود المبذولة التي تعكس الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وتعزيز أداء هذا القطاع الحيوي في ظل تنامي هيمنة التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتأثيرها على مستقبل قطاع الإعلام. ونوه بأن «أبوظبي للإعلام» تسلط خلال مشاركتها الضوء على تعزيز دور الإعلام البيئي، المحور الأول للكونغرس العالمي للإعلام الذي يناقش أهم التحديات المناخية والبيئية تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة «28 cop» في «إكسبو دبي» خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.