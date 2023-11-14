اعتماد دليل أبوظبي الإرشادي لتنظيم حركة سير الحافلات المدرسية

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دليل أبوظبي الإرشادي لتنظيم حركة سير الحافلات المدرسية والاشتراطات المهنية لسائقي حافلات النقل العام والنقل السياحي والدراجات النارية لتوصيل الطلبات، وذلك في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الثالث من عام 2023، برئاسة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات بالمجلس، رئيس اللجنة الفنية الدائمة، بحضور الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، والتي تضم في عضويتها 36 عضواً يمثلون 22 جهة حكومية. تم تطوير الدليل الإرشادي والاشتراطات المهنية من قبل مركز النقل المتكامل بالتنسيق مع مجموعة العمل التي ضمت خبراء من الجهات الحكومية بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

يتضمن الدليل جوانب مهمة عدة، يتم من خلالها توضيح خصائص نقاط توقف الحافلات المدرسية بجانب الطريق، وضرورة توفير عناصر السلامة في الطرق بين المنازل ونقاط التوقف، كما يركز الدليل على دعم إجراءات التحميل والإنزال في نقاط التوقف، وتعريف سائقي الحافلات المدرسية والطلاب بإجراءات عبور الطريق بأمان، وتوضيح مسؤوليات جميع المتعاملين في نظام النقل المدرسي، وإجراءات الطوارئ الخاصة بالحافلات المدرسية للحفاظ على سلامة الطلاب، وشرح آلية التعامل مع الطلاب أصحاب الهمم ومتطلبات تصميم وإدارة نقاط التوقف في مناطق المدارس، كما يتطرق إلى معالجة شكاوى أولياء الأمور والمجتمع والتعاون مع المدارس لتوعية وتثقيف أولياء الأمور. كما تم اعتماد اشتراطات أبوظبي المهنية لسائقي الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات والذي يهدف إلى تقليل حوادث السير والإصابات المرتبطة بالسائقين، وتعزيز الوعي بالسلامة وأهمية استخدام المعدات الشخصية الواقية بشكل صحيح والتي تتضمن الخوذة والسترة الواقية والسروال والقفازات وأحذية السلامة المرتفعة، وتوعية السائقين بأسباب الحوادث كالسرعة الزائدة، وعدم الانتباه وعدم الالتزام بالحارات المخصصة على الطريق. كما تم اعتماد اشتراطات أبوظبي المهنية لسائقي حافلات النقل العام والنقل السياحي، والتي تهدف إلى رفع معايير السلامة وتحسين الخدمة في هذه القطاعات.

وتتضمن هذه الاشتراطات المهنية متطلبات الحصول على رخص القيادة المهنية وتدريب السائقين، والمعايير اللازمة لصيانة وفحص الحافلات والمركبات، وضرورة توفر عناصر الراحة والأمان للركاب، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لتأمين الحمولة، وتنظيم توزيع الركاب. وقال المهندس بدر خميس الشميلي، إن مخرجات أعمال اللجنة الفنية الدائمة تأتي تماشياً مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجو​دة، والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وأضاف: يأتي انعقاد هذا الاجتماع استكمالاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لمشاركة الجهات المعنية كافة من القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الوثائق الفنية التي تلبي المتطلبات التنظيمية وتحقق القيمة المرجوة للجهات والمجتمع ككل. وأوضح أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، يقوم بالعمل على تحديث الوثائق الفنية بشكل دوري ومستمر، وذلك لضمان استمرارية تلبيتها لاحتياجات الشركاء المعنيين في الإمارة، في ظل التغيرات والمستجدات والابتكارات التي تطرأ على جميع المجالات والتي تتطلب الاستجابة السريعة والمرونة في إعداد منظومة المواصفات. وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الأعضاء على جهودهم ومساهمتهم في إعداد هذا الدليل والاشتراطات الفنية المهمة. وأكد ضرورة تواصل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في هذا المجال، وأشار إلى أن المجلس بصدد تطوير برنامج مطابقة لتمكين الجهات التنظيمية المعنية من ضمان التطبيق الأمثل لهذه الوثائق على مستوى إمارة أبوظبي. ومن جانبه، قال المهندس عبد الرحمن الشيزاوي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، إن هذا الدليل والاشتراطات المهنية سيساهمان في تحقيق مستويات عالية من السلامة والخدمة في قطاعات النقل المدرسي والنقل العام والنقل السياحي، حيث تعكس هذه الجهود التزام إمارة أبوظبي بتعزيز مفهوم السلامة المرورية والتنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. وأكد الالتزام بالعمل بجدية مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الشركات والمؤسسات وأولياء الأمور والمدارس، لضمان تنفيذ الدليل والاشتراطات وتحقيق أهدافها، ودعا جميع المعنيين إلى الاطلاع على الدليل والاشتراطات المهنية والالتزام بها لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة في قطاع النقل في إمارة أبوظبي.