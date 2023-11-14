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فيصل بن سلطان القاسمي يشيد بمعرض دبي للطيران

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ابوظبي - سيف اليزيد - قام الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بجولة في أقسام معرض دبي للطيران ضمن دورته الثامنة عشرة في «دبي وورلد سنترال»، اطلع خلالها على معروضات أجنحة الدول والشركات الوطنية المشاركة وأحدث الابتكارات في مجال الطيران المدني والأنظمة الدفاعية. وخلال زيارته لمنصة شركة «إيدج»، اطلع على مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وعلى أحدث المنتجات وابتكاراتها والمعدات المتطورة في هذا القطاع. كما زار الشيخ فيصل القاسمي يرافقه الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، جناح «فرسان الإمارات»، وجناح «الطيران المشترك»، مثنياً على الكوادر الإماراتية والخبرات والكفاءة في هذا المجال. وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الصناعات في مجال الطيران والتقنيات العالية، ودور القوات المسلحة الكبير في التسليح والتدريب وزيادة قدراتها، منوهاً بنجاح هذا الحدث في تنمية صناعة الطيران العالمي والابتكارات في هذا القطاع الحيوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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