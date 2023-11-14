الامارات | مُقابلات عمل «فوريّة» للكوادر المواطنة.. والتعيين خلال 7 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت مؤسسات وجهات عمل مشاركة في فعاليات معرض «توظيف X زاهب»، الذي افتتحه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، منصات لإجراء مقابلات عمل فورية مع الكوادر المواطنة المشاركة في المعرض، بعد أن يتم فرز سيرهم الذاتية إلكترونياً، خلال دقائق، مع تعهّد مسؤولي هذه الجهات باستدعاء من يتناسب من الشباب المتقدمين للشواغر، مع متطلّبات الوظائف المطروحة، من خلال الاتصال بهم لاستكمال بقية إجراءات التعيين، خلال فترة لن تستغرق أكثر من سبعة أيام.

وتفصيلاً، افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، فعاليات الدورة الـ17 لمعرض «توظيف X زاهب»، الذي يقام سنوياً في مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك)، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بقطاع العمل والتوطين، وتفقد أجنحة ومنصات الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، واطلع على أهم ما يتم طرحه من فرص وظيفية وتأهيلية على الكوادر المواطنة، مثنياً على التطوّر الذي يشهده المعرض هذا العام.

ويوفّر معرض «توظيف X زاهب» هذا العام، نحو 3000 فرصة وظيفية، تطرحها 100 جهة عمل مشاركة في المعرض على الكوادر المواطنة من زوّار ومرتادي المعرض، الذين يتوقّع أن يصل عددهم إلى 18 ألف مواطن ومواطنة.

وشهد المعرض التوظيفي، الذي يختتم أعماله اليوم، إقبالاً متواصلاً من شباب المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية لدى شركات ومؤسسات القطاعين شبه الحكومي والخاص، التي حرص عدد منها على توفير منصات لإجراء مقابلات عمل فورية مع الكوادر المواطنة التي يتم فرز سيرها الذاتية إلكترونياً.

وأكد مسؤولون في أجنحة مؤسسات مشاركة في المعرض، أنه بمجرد الانتهاء من عملية فرز السير الذاتية للمتقدمين للوظائف إلكترونياً خلال دقائق، يتم استدعاء من يتناسب منهم مع متطلّبات الوظائف المطروحة، من خلال الاتصال به لاستكمال بقية إجراءات التعيين، أو استيفاء متطلبات التدريب والتأهيل، لافتين إلى أن إجراءات تعيين الكوادر الإماراتية التي سيتم اختيارها خلال معرض توظيف لن تستغرق أكثر من سبعة أيام.

وأفاد مسؤولون في منصة هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي المشاركة في المعرض بأن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من دور الهيئة كحلقة وصل بين أفراد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارة أبوظبي ومنصات التدريب والتعليم والتوظيف المتنوعة في الدولة، موضحين أن الهيئة تعمل على دعم أفراد الأسر المستفيدة خلال سعيهم للبحث عن عمل، واستثمار فرص التوظيف المتنوعة والعادلة المتاحة لكل المستفيدين من برامج الهيئة الخاصة بالتمكين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وفق قدرات الأفراد وخبراتهم ومهاراتهم، وضمن كل المراحل العمرية، لتمكينهم عبر المشاركة الإيجابية من الإسهام في الارتقاء بواقعهم ومستقبلهم، وتحقيق الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، خصوصاً أن الدعم المالي الاجتماعي الذي تقدمه الهيئة يرتبط بالالتزام والتفاعل الإيجابي للمستفيدين مع ما تقدمه الهيئة من فرص للتدريب والتأهيل والتعليم والتوظيف.

وتوفّر الهيئة في منصتها بالمعرض ست ورش عمل يومياً لأفراد الأسر المستفيدة في أبوظبي، وجلسات فردية لتعزيز مهارات تطوير السيرة الذاتية للباحثين عن العمل من مستفيدي الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة بالتوظيف، وبتطوير مهارات البحث عن العمل، ومنها شركة تعيين للاستشارات والتدريب.

فيما يعرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال مشاركته في المعرض فرصاً وظيفية شاغرة للباحثين عن العمل في مختلف التخصصات المصرفية والتأمينية، واستقطاب الكوادر والكفاءات والخبرات الوطنية، إضافةً إلى تشجيع الخريجين على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم، ما يعزز مستهدفات التوطين في القطاع المصرفي والمالي، حيث يسعى المصرف المركزي لدعم خططه وبرامجه في مجال التوطين وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية.

• 3000 فرصة وظيفية تطرحها 100 جهة عمل مشاركة في معرض «توظيف X زاهب».