100 جهة حكومية وخاصة تعرض وظائف شاغرة في «زاهب»

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (أبوظبي)

تختتم اليوم، فعاليات معرض «زاهب» للتوظيف في دورته السابعة عشرة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وشهد المعرض إقبالاً واضحاً وكبيراً من الطلاب الخريجين الجدد والمهنيين الذين يتطلّعون إلى تعزيز فرص العمل وتحسين مستواهم المهني.

وبيّن المديرون التنفيذيون والمنظمون اكتشافهم لعدد من المواهب والكفاءات الوطنية التي تنسجم مع تطلعاتهم الوظيفية، منوهين بأن تنظيم المعرض يهدف لمساعدة الشركات على اكتشاف النخب والكوادر الإماراتيّة الموهوبة وتحفيزها وتمكينها، لتحقيق الأهداف المرجوة من التوطين.

وقال محمود العلوي، المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة: «إن مشاركة جهاز أبوظبي للمحاسبة في معرض (زاهب × توظيف) تدعم برنامج النخبة الخاص بالجهاز والذي يمكّن المواهب المحلية من تولي أدوار قيادية وفعالة في سوق العمل، ويسلط الضوء على كفاءاتهم، ويحفزهم على التفوق في أعمالهم في مجال التدقيق والقطاع المالي. كما يغطي البرنامج عدداً من التخصصات، وهي التحليل المالي، والتدقيق، وتطبيق مبادئ النزاهة وحماية الأموال العامة، فضلاً عن الوظائف في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن السيبراني».

وأضاف: «يدعم برنامج النخبة سعي دولة الإمارات لرفع معايير الاستخدام المسؤول للموارد المالية، وتطبيق أفضل الممارسات وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حيث تؤكد مشاركتنا في (زاهب × توظيف) هذا العام على التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة بتشجيع المواهب الإماراتية على الانضمام إلى مجالي التدقيق المالي والمحاسبة، ودعم مسيرة الجهاز في حماية الموارد العامة في إمارة أبوظبي من أجل مستقبل مستدام».

من جانبه، قال إيهاب العامري، رئيس إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي: «إن المصرف يستعرض، من خلال المعرض، فرصاً وظيفية للراغبين في الالتحاق بالتخصصات المصرفية والتأمينية، واستقطاب الكوادر والكفاءات والخبرات، إضافة لتشجيع الخريجين على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم، بما يعزز المستهدفات الوطنية إلى التوطين في القطاع المصرفي والمالي، ويعد المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على ثقافة العمل في المصرف المركزي، الذي يوفر بيئة عمل محفزة وجاذبة للكوادر البشرية المواطنة، ويتيح مجالات واسعة لتطوير المهارات الوظيفية والمسارات المهنية للمساهمة في تعزيز مسيرة الاستقرار المالي والنقدي، والارتقاء بالمركز المالي للدولة عالمياً، كما سيتم التعريف بالدور الرقابي والتنظيمي للمصرف المركزي، وجهوده لتعزيز الوعي والشمول المالي، بالإضافة إلى المبادرات التي ينفذها مجلس الشباب لتعزيز دور الكفاءات الوطنية الشابة في القطاع المالي، حيث يسعى المصرف المركزي لدعم خططه وبرامجه في مجال التوطين وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية».

من جانبه، أوضح علي الجبلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أي أتش إثمار الدولية القابضة، أن المجموعة أطلقت برنامج «إثماراتي» الذي يأتي تماشياً مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة في التوطين وأهدافها الرامية إلى تعزيز مهارات الشباب الإماراتي ومشاركتهم الفاعلة في القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات المواهب الإماراتية للارتقاء بمسارهم المهني، وتزويدهم بالخبرات والمعرفة العملية التي تدعم جاهزيتهم للعمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن برنامج «إثماراتي» يهدف إلى توفير أكثر من 700 فرصة وظيفية للمواهب الإماراتية، مما يتيح لهم الانضمام إلى المجموعة القابضة والشركات التابعة لها.

ونوه فادي حرب، مدير الفعاليات في معرض «توظيف x زاهب» في شركة «إنفورما ميدل إيست» الجهة المُنظِّمة للمعرض بأهمية المعرض ودوره الرائد في التواصل مع الجيل القادم من قادة الأعمال في دولة الإمارات، والذي يعد فرصة للجهات العارضة لتعزيز ملف الشركات وبناء العلامات التجارية.