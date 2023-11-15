الامارات | دخول مجاني إلى المنطقة الخضراء بإكسبو دبي في «COP28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت مدينة إكسبو دبي الدخول مجاناً لجميع الزوار إلى الفعاليات التي ستشهدها المنطقة الخضراء خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه المدينة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه المكتب الإعلامي لمدينة إكسبو دبي، أمس، مشيراً إلى أن المدينة تتيح الدخول إلى أجنحتها ومعالمها مجاناً أثناء انعقاد مؤتمر المناخ (COP28) الذي سيكون مفتوحاً للجمهور من الثالث إلى 12 ديسمبر، فيما تتطلب فعاليات محددة، التسجيل المسبق أو الحصول على تذاكر. وأكد اللقاء الإعلامي أن حضور (COP28) سيكون مجاناً، لكن يجب على جميع الزوار، بمن في ذلك الأطفال، التسجيل للحصول على تذكرة دخول يومية للمنطقة الخضراء عبر www.cop28.com.

وتشمل الفعاليات في المنطقة الخضراء، العروض الثقافية والفنية، والحوارات المميزة والزراعة المستدامة، وخيارات الأطعمة والمشروبات ضمن المنطقة الخضراء، وهي المساحة المفتوحة للزوار والجمهور للمشاركة وتبادل الأفكار، وتعزيز العمل المناخي أثناء انعقاد قمة المناخ، إضافة إلى مجموعة تجارب ستقدمها قمة المناخ وشركاؤها. وستضم المنطقة الخضراء، تيرا، جناح الاستدامة الشهير الذي يقدم مثالاً حياً لأفضل الممارسات المستدامة، إضافة إلى كونه مركزاً للعديد من البرامج والأنشطة التي تعمل على تعزيز الوعي بالاستدامة في نفوس الشباب وأجيال المستقبل.

وأكد المتحدثون خلال اللقاء الإعلامي، أن جناح مدينة إكسبو دبي إضافة جديدة طوال انعقاد مؤتمر المناخ. وسيمثل الجناح نقطة لقاء محورية للراغبين في التعرف إلى مدينة المستقبل التي تقدّم نموذجاً للحياة المستدامة، وتعزز جودة الحياة، وتقدم فرص النمو والتطور للأشخاص والشركات. وسيقدم الجناح أيضاً نشاطات تفاعلية تناقش تغير المناخ، والتوازن بين الجنسين، والقيادة العالمية.

وأضافوا أنه من أبرز الفعاليات في الجناح، مزرعة مدينة إكسبو التي تعد من المعالم الجديدة والدائمة في مدينة إكسبو دبي ضمن المنطقة الخضراء، وستضم مساحات داخلية وخارجية لزراعة المحاصيل والخضراوات، وستستضيف ورش عمل مجتمعية، ودروس تحضير الطعام مع طهاة ومحترفين مهتمين بالاستدامة، إضافة إلى جناح التنقل، وجناح الرؤية، وجناح المرأة أيضاً الذي تعد جزءاً من المنطقة الخضراء، إضافة إلى قبة الوصل الغامرة وشلالات إكسبو السريالية، وحديقة الفرسان.

وأوضحوا أن المنطقة الخضراء هي منطقة مفتوحة تعمل على تعزيز الحوار والوعي بشأن العمل المناخي، وتمكّن الجمهور من المشاركة وإيصال أصواتهم وطرح أفكارهم. وستكون المنطقة الزرقاء مخصصة لقادة الدول والوفود الحكومية، والجهات الرسمية التي تشكل أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهيئة الأمم المتحدة المكلفة بتنسيق الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. وذكر المتحدثون أن «COP28» أول قمة مناخية تضم منطقة خضراء تقع مباشرة بجوار المنطقة الزرقاء، ما يمكّن الجمهور من المشاركة في فعاليات تسهم في تسريع التقدم المناخي، بما في ذلك تجارب مخصصة للطلاب، بقيادة برنامج إكسبو للمدارس.

وقالت رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني: «إن مدينة إكسبو تدعم العمل المناخي وتوفر فرص التعلم لقادة العمل المناخي المستقبليين، عبر أنشطة وتجارب شائقة وشاملة للجميع، تتضمن مختلف جوانب الحياة، حيث إن مواجهة تغير المناخ تستلزم جهود كل فرد في المجتمع، وبالتضامن معاً في هذه المسيرة يتضاعف تأثيرنا الإيجابي ونحقق نتائج أفضل».