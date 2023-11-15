الامارات | تغريم وإبعاد امرأة تشتري مخدرات «أونلاين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تورطت امرأة آسيوية في شراء كمية من مخدر الكريستال «أونلاين»، بعد أن تواصلت مع تاجر مخدرات يقيم في إحدى الدول الآسيوية واتفقت معه على تحويل الأموال لحسابه، فيما أرسل إليها الموقع الذي أخفيت فيه المخدرات، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأحيلت المرأة إلى النيابة العامة في دبي، ثم إلى محكمة الجنح بتهمتي التعاطي وتحويل أموال لشراء مخدرات، حيث عوقبت بالغرامة، ومن ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وعاقبتها بالإبعاد وتدبير منع تحويل الأموال بنفسها أو بواسطة الغير لمدة سنتين. وعوقب بالغرامة ذاتها والإبعاد في قضية مماثلة شاب آسيوي أودع مبلغاً مالياً في حساب بنكي لشراء مادة الحشيش بقصد الاستخدام الشخصي، وقبض عليه وهو تحت تأثير التعاطي.

وأفادت وقائع الدعوى بأن تحريات سرية أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي توصلت إلى أن المتهمة البالغة من العمر 42 عاماً تتواصل مع مروّج مخدرات خارج الدولة، وأودعت في حسابه 600 درهم، مقابل إرساله خريطة بموقع أخفيت فيه كمية من الحشيش اشترتها بهذا المبلغ. وأشارت إلى أنها استصدرت إذناً من النيابة العامة لضبط المتهمة، وقد داهمت مسكنها، وتم اقتيادها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث أخذت عينة منها، وتبين أنها تحتوي على مركبين لمواد مخدرة.

وبسؤالها في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، اعترفت المتهمة بأنها على صلة بأحد الأشخاص من خارج الدولة، وحولت الأموال إلى حسابه، مقابل كمية مخدر كريستال أخفاها في موقعه وأرسل إليها خريطة بالمكان عبر تطبيق مخصص لذلك.

وأفادت المحكمة، بعد نظر الدعوى، بأنها تطمئن لسائر أدلة الثبوت، وبات راسخاً لديها أن المتهمة تعاطت المخدر الذي أرسله إليها المتهم المجهول، وقرّرت معاقبتها بالتهمة الأشد من التهمتين اللتين وجهتهما إليها مع استعمال الرأفة معها، ثم قضت بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.

من جهتها، طعنت النيابة العامة على الحكم مطالبة بإضافة تدبيري الإبعاد ومنع تحويل الأموال، وقبلت محكمة الاستئناف الطعن وأيدت طلب النيابة.

وفي دعوى مماثلة، قضت محكمة الجنح بمعاقبة آسيوي بغرامة 10 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة، بعد أن استقر في يقينها ما ورد في تحقيقات النيابة العامة وتحريات الشرطة، بأن المتهم أودع مبلغاً مالياً في أحد الحسابات البنكية لأحد مروجي المخدرات خارج الدولة، مقابل شراء كمية من مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات أن فريق العمل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي أجرى البحث والتحري وتأكد من صحة المعلومات، ثم اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهم في منطقة الخليج التجاري، وعثر في مركبته على كيس بلاستيكي شفاف يحوي مخدر الحشيش، كما ثبت من خلال فحصه أنه تحت تأثير التعاطي.

وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم بإيداع مبلغ في حساب بنكي لشراء كمية من المخدرات، ومن ثم توافرت أركان الجريمة بحقه، وعاقبته محكمة أول درجة بالغرامة والإبعاد.

• المتهمة أودعت 600 درهم في حساب مروّج مجهول أرسل لها خريطة بموقع المخدر.