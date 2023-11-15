شرطة أبوظبي تحتفي باليوم العالمي للسكري

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت شرطة أبوظبي باليوم العالمي للتوعية من مخاطر داء السكري، الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، ونظمت بهذه المناسبة ورشة بعنوان "حياتك مع داء السكري" نفذتها مديرية شرطة منطقة الظفرة بالتعاون مع مستشفيات الظفرة، للتوعية بسبل الوقاية من المرض، تضمنت إجراء فحوص طبية للمنتسبين، وتقديم هدايا للمشاركين، وتوزيع كتيبات توعوية على الجمهور.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة حرص شرطة أبوظبي على دعم جهود التصدي للمرض، وتوعية المنتسبين والمتعاملين بمخاطر السكري وكيفية الوقاية منه، وتجنب مسبباته وتشجيعهم على تناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة.

ونفذت مديرية المرور والدوريات مبادرات توعوية في كل من أبوظبي والعين، حيث وزعت دورية السعادة في العاصمة أبوظبي الهدايا والورود على المرضى في "مستشفى إمبريال" إلى جانب الاطمئنان على صحتهم وتعريف الأهالي والزوار على أهدافها وجهودها في الحث على الالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد المرور.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات، حرص شرطة أبوظبي على إطلاق المبادرات المجتمعية الهادفة إلى زيادة التوعية والتثقيف بمرض السكري، مشيراً إلى أن انخفاض نسبة السكر في الدم يؤثر على الانتباه والتركيز والرؤية خلال قيادة المركبة، لافتاً إلى أهمية ردود أفعال السائقين الإيجابية وتيقظهم لما يدور حولهم من أحداث أثناء قيادة المركبة.

ونظمت إدارة مرور العين بالتعاون مع مستشفى "إن أم سي" في المدينة أنشطة لتوعية العاملين والمراجعين بمخاطر مرض السكري، بحضور العقيد سيف نعيف العامري نائب مدير الإدارة، تضمنت إجراء فحوص طبية مثل قياس ضغط الدم والكوليسترول والوزن وفحوص القدم وتقديم النصائح والإرشادات الطبية بهدف المحافظة على الصحة.