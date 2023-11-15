ضمن "من أجل إماراتنا نزرع".. بلدية أبوظبي تشارك في زراعة 3500 شجرة غاف

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة في المبادرة التي نظمتها "مجموعة عمل الإمارات للبيئة" تحت عنوان "من أجل إماراتنا نزرع"، وذلك لزراعة 3500 شتلة من أشجار الغاف في عدد من المناطق الواقعة ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة، بمشاركة أكثر من 400 متطوع من أفراد المجتمع.

وهدفت المبادرة إلى المساهمة في تحسين الظروف المناخية ومواجهة الانبعاثات الحرارية، وكذلك مواكبة لعام الاستدامة واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين بلدية مدينة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين المساهمين في حملاتها ومبادراتها المتواصلة في التشجير.

وتضمنت المبادرة زراعة 3500 شتلة من أشجار الغاف في عدد من المناطق المختلفة ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة، حيث تمت زراعة 500 شجرة في غابة منتزه الشريعة، و2200 شجرة على طريق المفرق- دبي بالاتجاهين، و350 شجرة على الطرف الأيمن لطريق أبوظبي- سويحان، بالإضافة إلى زراعة مئات الأشجار في مناطق أخرى ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن اهتمام بلدية مدينة أبوظبي بزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز مبادئ الاستدامة في الزراعة والحفاظ على البيئة الصحية، وبهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام وتعزيز المشهد الجمالي، حيث تم حتى اليوم زراعة 2,115,712 شتلة لأشجار محلية متنوعة منذ انطلاق المبادرة في العام 2007 تحت شعار "من أجل إماراتنا نزرع".

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تولي زيادة الرقعة الخضراء وعناصر التجميل الطبيعي اهتماماً كبيراً، وتعمل على زراعة الأشجار المثمرة والمزهرة وذات الخضرة المستديمة في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، لاسيما شجرة الغاف التي تعد من الأشجار الوطنية الأصيلة في الدولة، والتي يمكن أن تعيش لمدة تصل إلى 120 عاماً في المتوسط.