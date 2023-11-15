مجموعة الصين للإعلام تسلط الضوء على تقنيات الإعلام البيئي في "الكونغرس العالمي"

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت فائزة تشانغ لي، المديرة التنفيذية للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط، أن المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام تمثل فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات والتقنيات المتقدمة بما فيها الإعلام البيئي بين المشاركين في الحدث من أنحاء العالم المختلفة.

وأضافت، أن مجموعة الصين للإعلام ملتزمة بدعم الإعلام البيئي، وتقديم محتوى إعلامي غني ومفيد حول القضايا البيئية، لافتة إلى أن المجموعة تعرض ضمن مشاركتها في "الكونغرس" أبرز تقنيات الإعلام الرقمي التي تقدم محتوى يدعم البيئة، بما في ذلك تقنية الواقع الافتراضي وتقنية الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي وتقنية التصوير الفوتوغرافي والفيديو عالي الدقة.

وتقدم المجموعة أيضًا قصصًا إعلامية ناجحة حول القضايا البيئية، بما في ذلك قصة مجموعة من الشباب الصينيين الذين يعملون على تنظيف المحيطات من النفايات البلاستيكية، وقصة قرية صينية قامت بتحويل النفايات إلى طاقة نظيفة، وقصة شركة صينية طورت تكنولوجيا جديدة لتقليل انبعاثات الكربون.

وتأتي مشاركة مجموعة الصين للإعلام في الكونغرس العالمي للإعلام، في إطار التزامها بدعم الإعلام وتعزيز الوعي البيئي حول العالم.

وتسعى المجموعة من خلال هذه المشاركة إلى تبادل الأفكار والخبرات مع المؤسسات الإعلامية الأخرى حول العالم، وتقديم محتوى إعلامي غني ومفيد حول القضايا البيئية.

وتعد مجموعة الصين للإعلام أكبر مجموعة إعلامية في الصين، وتضم مجموعة من المؤسسات الإعلامية المرموقة.

