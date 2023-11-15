فتح باب حجز التذاكر المجانية.. COP28 يرحّب بالجمهور في المنطقة الخضراء

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» عن فتح باب حجز التذاكر اليومية المجانية للمنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي للفترة من 3 إلى 12 ديسمبر القادم.

ويتيح «COP28» للراغبين في زيارة المنطقة الخضراء حجز تذاكرهم عبر Cop28.com/greenpass، كما يوّفر الموقع الإلكتروني للمؤتمر خريطة مفصّلة للمنطقة الخضراء لضمان تسهيل المشاركة والاستفادة من برنامج فعاليات المنطقة، ويمكن للحضور زيارة مراكز المنطقة الخضراء من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساء، ويُسمح بدخول الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل من دون تذاكر.

وتتيح التذاكر الفردية دخول الزائر مرة واحدة في اليوم المحدد عند حجز التذكرة، حيث لا يمكن مسحها ضوئياً أكثر من مرة، وهي غير قابلة للمشاركة مع الغير ولا تتيح الدخول المتعدد. داعية الزوار إلى استخدام مترو دبي كوسيلة أسرع وأكثر استدامة للوصول إلى موقع المؤتمر.

تدير دولة الإمارات، التي تتولى رئاسة المؤتمر، المنطقة الخضراء التي تم تصميمها لتعزز التكامل مع المنطقة الزرقاء وقدرة الزوار على التفاعل والمشاركة.

توفر المنطقة الخضراء فرصاً متنوعة للمشاركة أمام القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، ولضمان احتواء الجميع، يُسمح بدخولها للجمهور العام، والمندوبين المعتمَدين من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المسموح لهم بدخول المنطقة الزرقاء.

وتخضع المنطقة الزرقاء لإدارة الأمانة العامة للاتفاقيّة، ويتاح دخولها للوفود التي تحمل صفة مراقِب معتمَد ولممثلي الأطراف المعتمَدين من جانب أمانة الاتفاقية.

وسيكون دخول المنطقة الخضراء متاحاً لحاملي التذاكر بدءاً من يوم 3 ديسمبر حتى ختام المؤتمر بينما يُسمح بدخولها في الأيام الثلاثة الأولى، من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، من خلال دعوات خاصة فقط.

- ماذا سيحدث في المنطقة الخضراء؟

ستستضيف المنطقة الخضراء أكبر تجمع في العالم للمهتمين والمعنيين بمجال تغير المناخ، وستضم معارض تفاعلية عن موضوعات مناخية مختلفة، ومجسمات فنية، وعروض أفلام، وستشهد أكثر من 300 جلسة حوارية ونقاشية حول مجالات الاستدامة وتغير المناخ، وستتاح للزوار فرصة التواصل أكثر من 200 مجموعة تضم شركات خاصة ومنظمات مجتمع مدني، والاطّلاع على أنشطتها.

جدير بالذكر أن ساعات العمل الرسمية للمنطقة الخضراء من 10 صباحاً وحتى 6 مساء، وتقام بعض الفعاليات بعد مواعيد العمل الرسمية بين الساعة 6 إلى 10 مساء.