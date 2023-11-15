البواردي يستقبل عدداً من كبار ضيوف معرض دبي للطيران

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023، كلاً على حدة، اللواء الركن طيار محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بالأمانة العامة للمملكة العربية السعودية، ومعالي عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني للمملكة المغربية، ومعالي أحمد علي بازي، وزير الصناعة والاستثمار المكلف في الاتحاد القمري، ومعالي زوكان هيليز، وزير الدفاع لدى جمهورية البوسنة والهرسك. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.