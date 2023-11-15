رئيس الدولة: الإمارات شريك مؤثر في صناعة الطيران بالعالم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فعاليات الدورة الـ 18 من «معرض دبي للطيران 2023» الذي يقام في مطار آل مكتوم الدولي.

واطلع سموه خلال جولته في أجنحة عدد من الشركات الوطنية والعالمية والمساحات الخارجية المخصصة للعرض، على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في مجال الطيران والفضاء والدفاع التي تسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي، واستكشاف فرص الاستفادة منها، إضافة إلى دعم جهود الاستدامة في صناعة الطيران، والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين، واستمع منهم إلى شرح حول معروضاتهم من تقنيات وابتكارات متقدمة، بجانب أحدث الطائرات المدنية والعسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي والتطورات في مجال استخدام وقود الطيران المستدام، وغيرها من المشاركات، متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين في المعرض.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أن حجم المشاركات في الدورة الـ 18 لمعرض دبي للطيران، والنجاح المستمر الذي يحققه منذ انطلاقته، يجسدان المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات بوصفها شريكاً مؤثراً في صناعة قطاع الطيران في العالم.

وأشار إلى أن المعرض يعد منصة عالمية تجمع صناع القرار وقادة القطاع والخبراء والمعنيين الذين يناقشون أحدث الحلول المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في تطوير عالم الطيران وصنع مستقبل أفضل لهذا القطاع، مؤكداً أن قطاع الطيران يمثل أحد أهم المجالات الحيوية المحفزة والداعمة لنمو العديد من القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة وازدهارها في دولة الإمارات.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.