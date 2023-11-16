بلدية أبوظبي تطلي 7 مواقع باللون الأحمر للتنبيه بالسرعات الجديدة للطرق

ابوظبي - سيف اليزيد - ضمن أعمالها المتواصلة لتحسين وتطوير شبكة الطرق وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية التي تضمن سلامة أفراد المجتمع، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، تنفيذ أعمال طلاء سطح الإسفلت باللون الأحمر عند 7 مناطق مختلفة بالطرق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي لتحديد السرعات الجديدة للطرق، وذلك بهدف تحسين السلاسة والسلامة المرورية وتنبيه السائقين بتغير سرعة الطريق، وكذلك إبراز المظهر الجمالي والحضاري للبنية التحتية وتعزيز معايير الاستدامة ونمط جودة الحياة.

وتضمنت الأعمال طلاء سطح الإسفلت باللون الأحمر في 7 مواقع مختلفة بمساحة كلية 5300 متر مربع تقريباً، حيث تمت إعادة طلاء الخطوط القائمة في منطقة السجادة الحمراء بمساحة 1980 متر مربع، كما تم تركيب لوحات تحديد السرعات للطريق عند بداية ونهاية السجادة الحمراء، وكذلك إزالة التخطيط لـ200 وحدة زخرفية متعارضة بمساحة 100 متر مربع.

وتفصيلاً، فقد تضمنت الأعمال تنفيذ طلاء سجادة حمراء على شارع أبوظبي- العين (E-22) عند منطقة ساس النخل في اتجاه أبوظبي توضح تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (E-311) تقاطع جسر سويحان في اتجاه بنى ياس توضح تخفيض السرعة من 140 إلى 120 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (E-311) مقبرة بنى ياس في اتجاه بنى ياس توضح تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ زايد بن سلطان (E-10) جسر الشيخ زايد في اتجاه أبوظبي، حيث تم تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة .

كما تضمنت الأعمال تنفيذ طلاء سجادة حمراء على طريق سويحان (E-20) جسر الفلاح باتجاه مطار أبوظبي الدولي توضح تخفيض السرعة من 140 إلى 120 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ خليفة بن زايد (E-12) بين جزيرة الجبيل والسعديات باتجاه أبوظبي توضح تخفيض السرعة من 140 إلى 120 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ خليفة بن زايد (E-12) السعديات باتجاه أبوظبي توضح تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة .

إلى ذلك تؤكد بلدية مدينة أبوظبي أنها تعمل بشكل مستمر على تعزيز سبل الراحة والسلامة على شبكة الطرق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي داخل وخارج جزيرة أبوظبي، والتي تم تصميمها وتنفيذها وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، وبالشكل الذي يضمن سلامة مرتاديها ويواكب النهضة الحضارية التي تشهدها أبوظبي.