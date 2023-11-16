الامارات | السيطرة على حريق في مصنع بمنطقة مصفح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم 16 نوفمبر 2023 في مصنع بمنطقة مصفح.

وأكدت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات.

وتهيب شرطة أبوظبي بالجمهور الكريم ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية وتجنب نشر أو تداول الشائعات.