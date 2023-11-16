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الامارات | السيطرة على حريق في مصنع بمنطقة مصفح

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في مصنع بمنطقة مصفح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم 16 نوفمبر 2023 في مصنع بمنطقة مصفح.

وأكدت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات.

وتهيب شرطة أبوظبي بالجمهور الكريم ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية وتجنب نشر أو تداول الشائعات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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