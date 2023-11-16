قرقاش: قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة خطوة إيجابية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة خطوة إيجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين.

وقال معاليه، عبر حسابه على منصة" إكس": قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة خطوة ايجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين، من المهم الآن البناء على هذا القرار، وستعمل الإمارات مع الشركاء والاصدقاء من أجل ايجاد حلول إنسانية وسياسية لهذه الأزمة الحرجة".