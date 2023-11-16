رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة بالحرفية وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.

امير السيد

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