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الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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