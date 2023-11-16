الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.
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