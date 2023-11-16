الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.