النائب العام للدولة يستقبل سفير أذربيجان

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، سعادة التشين باغيروف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تنمية آفاق التعاون بين البلدين في مجال أعمال النيابة العامة.

ورحب النائب العام بالسفير الأذربيجاني، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة.

حضر اللقاء المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي والقنصل وسكرتير أول من السفارة الأذربيجانية.