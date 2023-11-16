الامارات | مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن التسامح لغة الأقوياء وجسر الحضارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية "تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ التسامح لغة الأقوياء وجسر الحضارات وسرّ تقارب الشعوب، وأنّ ترسيخ التعايش يعمّر الأوطان ويبني الإنسان ويعزز السلام في العالم".

وأضاف سموه عبر حسابه على منصة “إكس”: تعلّمت من سموّه أن ما يميّز مجتمعنا الإيمان بقيم التعايش ونبذ الفرقة والتعصب، وأننا عبر نشر التسامح أصبحنا الوجهة الأولى للشعوب والحليف الأهم للإنسانية.