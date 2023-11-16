الامارات | “الموارد البشرية والتوطين” تدعو القطاع الخاص إلى المرونة في عمل الموظفين غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص إلى تطبيق المرونة في دوام موظفيها يوم غدٍ الجمعة، وذلك نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة في الدولة.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.