الامارات | إغلاق دور الحضانة وتحويل الدراسة عن بعد غداً في أم القيوين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة "عن بعد" غداً في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة يوم غد الجمعة، وإغلاق دور الحضانة، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية، كما قرر الفريق منح حرية اختيار نوع التعليم غداً لإدارة الجامعات والكليات ، ليتم التنسيق بعد ذلك مع الطلاب .