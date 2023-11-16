الامارات | "الأرصاد": استمرار الأمطار مختلفة الغزارة.. وانخفاض في "الحرارة" غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ، يتخلّله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، حدوث مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً ، مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس السبت يكون غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً ، فيما تصبح الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.