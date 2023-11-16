الامارات | بسبب الحالة الجوية.. الدراسة عن بعد في عجمان بالمدارس الحكومية والخاصة غدا

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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحالة الجوية.. الدراسة عن بعد في عجمان بالمدارس الحكومية والخاصة غدا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بعجمان، تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة غدا الجمعة 17 نوفمبر.
وأوضح الفريق في قراره الذي نشرته القيادة العامة لشرطة عجمان، أن القرار يأتي نظرا لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، مشيرة إلى أنه يأتي حفاظا على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة.
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