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الامارات | بسبب الحالة الجوية.. الدراسة عن بعد في عجمان بالمدارس الحكومية والخاصة غدا

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مينا غالي- عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بعجمان، تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة غدا الجمعة 17 نوفمبر.

وأوضح الفريق في قراره الذي نشرته القيادة العامة لشرطة عجمان، أن القرار يأتي نظرا لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، مشيرة إلى أنه يأتي حفاظا على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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