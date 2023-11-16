الامارات | وزارة الدفاع تطلب من "إيدج" تزويدها بـ"100" طائرة بدون طيّار من طراز "REACH-S"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت “إيدج”، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً اليوم عن أول طلب رئيسي لها من وزارة الدفاع يتضمن 100 طائرة مسيرة من نوع “REACH-S” وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران.

يعتبر ذلك الطلب الأول من نوعه لتزويد وزارة الدفاع بطائرات مسيرة ذات أجنحة ثابتة مُصنعّة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتولى أدفانسد كونسبتس، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والمختصة لتصميم وتطوير التكنولوجيا المبتكرة تطوير طائرات“REACH-S” بما يتماشى مع متطلبات المستخدم النهائي.. بينما تقوم شركة "أداسي"، التابعة أيضا لـلمجموعة ، بالإشراف على الإنتاج وتسليم المنتج إلى وزارة الدفاع.

وقال سعيد المنصوري، نائب الرئيس الأول لشركة أدفانسد كونسبتس: "يعد تطوير‘REACH-S‘ التي تعتبر أول الطائرات الجوية بدون طيار محلية الصنع وعالية التحمّل، والتي تُحلق على ارتفاعات متوسطة، إنجازاً مهماً لمجموعة إيدج.. وبفضل تفاني فريق أدفانسد كونسبتس، أكملنا بنجاح اختبارات الطيران إضافة إلى عملية إطلاق أسلحة لطائرة ‘REACH-S‘، ونستعد حالياً لإجراء اختبار طيران عالي التحمل".

من جهته قال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: "يعكس هذا الطلب الهام خبراتنا الواسعة في قطاع الطيران واستثمارنا المستمر في الأنظمة ذاتية القيادة التي تُلبي متطلبات وزارة الدفاع .. كما أن التعاون مع شركة أدفانسد كونسبتس يُظهر ما يُمكن أن يحققه التآزر بين شركات مجموعة إيدج من فوائد معززة التي يختبرها المستخدم النهائي".

‎كما تزود ‘REACH-S‘ وزارة الدفاع بقدرات عالية محكمة ذات الصلة بإمكانية إجراء عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على مدار الساعة.

تتميز الطائرة بالقدرة على الإقلاع والهبوط بشكل مستقل، ويُمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر، مما يجعلها مثالية لعمليات تأمين الحدود والعمليات بعيدة المدى.

‎ويمكن للحاضرين في معرض دبي للطيران زيارة مجموعة ايدج ومحفظتها من الشركات في الجناح رقم 520 في القاعة الرئيسية والجناح الخارجي رقم 9 في دبي وورلد سنترال حتى يوم 17 نوفمبر الجاري