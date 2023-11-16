ولي عهد أبوظبي يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف أبناء ماضي بن حمد الماضي

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه أبناء المرحوم ناصر بن أحمد الريسي بمناسبة زفاف كلٍّ من تركي وعبد العزيز ماضي بن حمد الماضي على كريمتي أحمد بن سالم المنصوري.

وأعرب سموّه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.