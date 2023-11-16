الإمارات ترحب بتمديد مجلس الأمن مهمة البعثة الأممية في أفريقيا الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتمديد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى «مينوسكا» إلى 15 نوفمبر 2024.

وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع «إكس» أمس: «ترحب دولة الإمارات باعتماد قرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة عام آخر».

وأضافت: «يمكّن هذا القرار بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى من مواصلة عملها بفعالية للمساعدة في مواجهة التحديات الأمنية الملحة ودعم بسط سلطة الدولة». وأردفت في رسالة أخرى: «تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها القوي للبعثة وتفويضها في الوقت الذي يواصل فيه شعب جمهورية أفريقيا الوسطى رحلته نحو السلام والمصالحة والاستقرار».

ومدد مجلس الأمن الدولي مهمة «مينوسكا» حتى 15 نوفمبر 2024.

وأعرب المجلس في قراره الذي تم تبنيه أمس الأول، بأغلبية 14 صوتاً، وامتناع عضو واحد عن التصويت، عن ارتياحه لجهود حكومة أفريقيا الوسطى للنهوض بالسلام والاستقرار.

وقرر مجلس الأمن الإبقاء على الحد الأقصى لعناصر «مينوسكا» المرخص لها عند 14 ألفاً و400 فرد عسكري، مشيراً إلى اعتزامه مراجعة هذا العدد آخذاً في الاعتبار «التقدم المحرز على صعيد الوضع الأمني وهدف المرحلة الانتقالية، والانسحاب المحتمل للبعثة الأممية حين يتم استيفاء الشروط».