شبكة أبوظبي للإعلام الشريك الإعلامي لـ «قمة AIM للاستثمار» 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية شراكة مع قمة (AIM) للاستثمار، أحد أكبر التجمعات الاستثمارية حول العالم، لتحديد أوجه التعاون المشترك في المجالات الإعلامية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وتم توقيع الاتفاقية بين الجانبين على هامش مشاركة شبكة أبوظبي للإعلام في فعاليات النسخة الثانية من «الكونغرس العالمي للإعلام».

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، وداوود محمد الشيزاوي رئيس مؤسسة (AIM) العالمية ورئيس القمة وممثلين من كلا الجهتين.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شبكة أبوظبي للإعلام تقديم الدعم الإعلامي لقمة AIM للاستثمار 2024، وذلك بصفتها «الشريك الإعلامي» لفعاليات الدورة الثالثة عشرة من هذا الحدث الذي يُقام في أبوظبي للسنة الثانية على التوالي، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والتعاون في الترويج لفعاليات هذه القمة التي ستعقد من 7 إلى 9 مايو 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «التكيف مع تحوّل المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً».

وستوفر القمة منصة متميزة تجمع نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار وواضعي السياسات والخبراء الاقتصاديين وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين وكبريات الشركات والمنظمات العالمية، من أكثر من 170 دولة حول العالم.

وبهذا الصدد، قال عبدالرحيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال والمتحدث الرسمي باسم شبكة أبوظبي للإعلام: «تحرص شبكة أبوظبي للإعلام على المساهمة الفاعلة في دعم مسيرة الازدهار في الدولة وتسليط الضوء على كافة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، انطلاقاً من رسالتها التي تتمحور حول تحقيق مستهدفات الدولة وإبراز إنجازاتها في شتى الميادين ودعم تطلعاتها الطموحة. وتنسجم شراكتنا الإعلامية مع قمة AIM للاستثمار مع التزامنا بتوفير محتوى هادف وتغطية إعلامية متميزة تحاكي تطور وتقدم دولة الإمارات في مختلف المجالات والحيوية التي تعزز مكانتها المرموقة وسمعتها الرائدة ودورها المحوري على الساحة الإقليمية والعالمية».

من جانبه، أكد داوود محمد الشيزاوي رئيس مؤسسة (AIM) العالمية ورئيس القمة: «على أهمية الشراكة مع شبكة أبوظبي للإعلام منصة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، والتي ستسهم بشكل كبير في نشر الرسائل الإعلامية للحدث، انطلاقاً من الدور الحيوي والهام الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في الترويج للأحداث والفعاليات والمعارض التي تقام على أرض الوطن ما ينعكس بشكل مباشر على نجاحها وتحقيق أهدافها، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية بمختلف المجالات، ودفع مسيرة التنمية بالدولة في الخمسين عاماً القادمة».