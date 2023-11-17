الامارات | الدراسة عن بعد في رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة أن تكون الدراسة صباح اليوم «عن بعد» في جميع المدارس، نظراً لظروف وتقلبات الطقس في إمارة رأس الخيمة، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والهيئة الإدارية والتدريسية.

وأوضح فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة رأس الخيمة، أنه رفع حالة التأهب والجاهزية للحالة الجوية التي تسود بعض مناطق الدولة، ووجه الفريق بتفعيل إجراءات استمرارية الأعمال لضمان مواصلة الخدمات والمنتجات الحيوية على مستوى الإمارة، وعدم انقطاعها بما يحقق السلامة العامة والاستجابة الفعالة.

كما قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة إلى دراسة «عن بعد» في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة اليوم الجمعة، وإغلاق دور الحضانة، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية، كما قرر الفريق منح حرية اختيار نوع التعليم غداً لإدارة الجامعات والكليات، ليتم التنسيق بعد ذلك مع الطلاب.

وقرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بعجمان، الانتقال إلى الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة اليوم الجمعة. وأوضح الفريق في قراره الذي نشرته القيادة العامة لشرطة عجمان، أن القرار يأتي نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، مشيرة إلى أنه يأتي حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة.