الامارات | «إرادة» يطّلع على ممارسات المركز الوطني للتأهيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع وفد من مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل بدبي على أفضل الممارسات العالمية للمركز الوطني للتأهيل في الخدمات العلاجية المقدّمة استناداً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد برئاسة عبدالرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي للمركز بمدينة شخبوط والذي يعتبر من أكبر المراكز العالمية المتخصصة، حيث تبلغ سعته الاستيعابية ما يعادل 170 سريراً إضافة إلى العيادات الخارجية والمرافق الأخرى التابعة له وهي مجهزة بمرافق متطورة وكفاءات طبية إماراتية تخصصية عالمية المستوى.

وتأتي زيارة وفد مركز «إرادة» لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية العاملة بالدولة وكذلك المساهمة في توحيد الجهود في مكافحة مشكلة المخدرات.