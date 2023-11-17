الامارات | «الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» إلى «دوام مرن» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها اليوم في ضوء الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق الدولة.

وشدّدت الوزارة، في رسائل إرشادية بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

وأكدت الوزارة أهمية توعية المنشآت للعاملين لديها، بشأن مبادئ السلامة المرورية على الطرق، وحثهم على اتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، في رحلات الذهاب إلى أماكن العمل والإياب منها بشكل عام، خصوصاً في الأحوال الجوية الطارئة، والتنبيه عليهم بعدم تعريض حياتهم للخطر، مشددة على ضرورة الالتزام بتوفير درجة عالية من المرونة بشأن تطبيق مواعيد العمل، بما يحقق التوازن المطلوب بين ظروف العمل ومصلحته دون تعارض.

فيما دعا دليل إرشادي مسؤولي المواقع الإنشائية وأعمال البناء في الأماكن المفتوحة، إلى اتباع عدد من الآليات والإجراءات لحماية العمال أثناء سقوط الأمطار، أهمها التأكد من وضع اللافتات التحذيرية اللازمة في المواقع، ومراجعة استخدام التركيبات أو الآلات والمعدات الكهربائية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وكذلك مراجعة كل الأنشطة التي تتضمن الحفر.

ووفقاً للدليل تضمنت قائمة الإجراءات الوقائية من الطقس والأمطار، ضرورة المعاينة الإضافية لأي سقالات أو سلالم أو معدات ثقيلة، أو غيرها مما قد تصبح غير آمنة نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة، ومراجعة الحاجة إلى تنفيذ أعمال خارجية أثناء الأمطار، وتزويد العاملين بالملابس المناسبة للطقس الماطر، في حال العمل بالمناطق الخارجية، وكذلك إيقاف العمل في المواقع المفتوحة أثناء «العواصف الكهربائية» الرعدية، والتأكد من تأمين وتغطية أي مواد كيماوية أو خطرة، مع معاينة الطرق والممرات المؤقتة للتأكد من إمكانية استخدامها بأمان، بالإضافة إلى معاينة أي مواقع يتم فيها تنفيذ أعمال في أماكن مرتفعة، والتأكد من سلامة الاستمرار في ذلك.

وأشار الدليل إلى أهمية التأكد من إلمام العاملين بمخاطر الأماكن التي توجد فيها المياه الراكدة أو التي يمكن أن تفيض، مناشداً إياهم بضرورة الابتعاد فوراً عن الأماكن المرتفعة، كمنصات العمل والسقالات وغيرهما، أثناء العواصف الرعدية.

وفي ما يتعلق بمخاطر الضباب الكثيف في مواقع العمل المفتوحة، أوضح الدليل أنه يمكن للضباب أن يشكل خطراً، خصوصاً على السائقين والعاملين في مواقع البناء، لأنه يتسبب في خفض مستوى الرؤية بصورة كبيرة لدى الجميع، فسائقو المركبات لن يستطيعوا الرؤية لمسافة طويلة أمامهم، وهو ما يعني احتمال عدم قدرتهم على اتخاذ رد الفعل السريع المطلوب، إذا ظهر شخص أو شيء أمامهم على الطريق، كما يمكن للسائق أن ينحرف عن الطريق إذا لم يكن بمقدوره رؤية الحافة، ما يزيد من احتمالية اصطدامه بشيء ما أو الانحراف عبر الحافة والسقوط في منحدر ما، وعلاوة على مشكلات الرؤية التي يعانيها السائقون، فإنه يصعب على العاملين على الأرض أيضاً رؤية المركبات المقبلة نحوهم والابتعاد عنها في الوقت المناسب.

• الوزارة بثت رسائل نصية لتوفير اشتراطات السلامة المهنية في مواقع الأعمال الخارجية.

• التأكيد على ضرورة تزويد العاملين بملابس مناسبة للطقس الماطر.