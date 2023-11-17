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الامارات | تعيين عائشة بالحرفية وكيلاً لوزارة «الموارد البشرية والتوطين» لشؤون التوطين

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عائشة بالحرفية وكيلاً لوزارة «الموارد البشرية والتوطين» لشؤون التوطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية، «وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين».

وشغلت بالحرفية سابقاً منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل، ووكيل وزارة مساعد لشؤون العمالة المساعدة في الوزارة، كما تولت عدداً من المسؤوليات المتعلقة بمكاتب وتراخيص العمل، وأسهمت في تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع العمل والعمالة المساعدة في الدولة، وإطلاق عدد من المشروعات والمبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة سوق العمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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