الامارات | «دبي للصحافة» ينظّم جلسة نقاشية حول مستقبل الأخبار السحابية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم نادي دبي للصحافة أمس، جلسة نقاشية تحت عنوان «مستقبل الأخبار السحابية.. اتجاهات إعلامية حديثة»، على هامش مشاركته تحت مظلة «مجلس دبي للإعلام» في أعمال الكونغرس العالمي للإعلام 2023.

الجلسة التي جاءت بالتعاون مع مجموعة الصين للإعلام، وعقدت في جناح «دبي للإعلام» الذي يضم كلاً من: مجلس دبي للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة دبي ودبي للإعلام ونادي دبي للصحافة وبراند دبي، تطرقت إلى أهم التحولات التكنولوجية التي يشهدها قطاع الإعلام العالمي، وفي مقدمتها التكنولوجيا السحابية، والفرص التي تقدمها لقطاع الإعلام، إذ تدعم الخدمات السحابية جهود المؤسسات لتطوير أفضل الحلول للتحديات المختلفة التي تواجهها، وتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتزيد من قدرات حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها، وذلك بحضور نخبة من صناع الإعلام، والمتخصِّصين والمؤثرين وممثلي وسائل الإعلام.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة الدكتورة ميثاء بوحميد، حرص النادي على دعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تبني المخرجات الاستراتيجية المؤثرة في استشراف ملامح المستقبل لقطاع الإعلام. وقالت: «يأتي هذا النقاش في سياق مساعي نادي دبي للصحافة الدائمة لدعم المؤسسات الإعلامية في المنطقة العربية، وفي إطار رؤيته نحو تسريع التحوّل والتمكين الرقمي لقطاع الإعلام، وتحفيز الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال المختلفة في العمل الإعلامي والصحافي.. وذلك انسجاماً مع المكانة الرائدة لدبي كمركز رئيس للتكنولوجيا والإعلام، ومحور من المحاور العالمية المعنية بالتطوير التقني والابتكار وصناعات المستقبل».

بدورها قالت مديرة المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط تشانغ لي «يسعدنا أن نتعاون من جديد مع نادي دبي للصحافة، من خلال هذه الجلسة النقاشية حول أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة منصات الأخبار السحابية، حيث نسعى لمشاركة تجربتنا وتعريف صناع الإعلام بأحدث ما توصلت له تقنيات صناعة الإعلام». وتحدثت خبيرة الخدمات السحابية في مجموعة الصين للإعلام في منطقة الشرق الأوسط المهندسة لين شيانغ يو، بداية الجلسة عن أهمية استخدام المنصات السحابية الإخبارية في العمل التلفزيوني والإعلامي، وكيفية بناء أنظمة السحابة الإخبارية وتدعيمها بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل الإعلاميين والصحافيين وتوفير الوقت والجهد وإخراج العمل الصحافي بطريقة وأسلوب يتناسب مع طبيعة الجمهور الذي بات يتطلع للسرعة والدقة وجودة المحتوى.

كما قدمت شيانغ للحضور عرضاً تفاعلياً، تعرفوا من خلاله إلى مفاهيم تصميم التطبيقات الخاصة بسحابة الأخبار العالمية، والأنظمة الحديثة المتوقع دخولها قريباً في عملية إنتاج وتحرير الأخبار.