الامارات | «الإمارات للتعليم» تعتمد محاور الامتحانات المركزية للفصل الدراسي الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أبرز محاور الامتحانات المركزية للفصل الدراسي الأول، التي تتضمن تحديد درجة النجاح في المادة الواحدة 50% للحلقتين الأولى والثانية، و60% للحلقة الثالثة. ورصدت للامتحان الورقي الذي يخاطب مهارات التفكير العليا، 40% من العلامة الكلية للمادة، ومدته ساعة ونصف الساعة، و60% للامتحان الإلكتروني الذي يمكن للطالب الانتقال فيه بين الأسئلة. فيما لا توجد امتحانات تعويضية أو امتحانات «تمكين» للفصل الدراسي الأول، وللطالب فرصة للإعادة مرة واحدة فقط بنهاية العام الدراسي، إضافة إلى توحيد سلّم تقدير الدرجات لجميع المسارات التعليمية وفق المراحل الدراسية. كما رصدت المؤسسة في «التحديثات الجديدة على سياسة التقييم للعام الأكاديمي 2023-2024»، المقاييس الوصفية لمواد المجموعة «A» الأساسية بالحروف للطلبة من الصف الأول إلى الصف الحادي عشر، ولطلبة الثاني عشر بالحروف والأرقام، إضافة إلى توسيع المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة لتكون ثلاثة مستويات، على أن تُعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير مع بداية الفصل الدراسي الثاني في مواعيد تحددها المؤسسة لاحقاً.

وألغت المؤسسة مجموعة «سلامة» أو المنهج المتكامل في الحلقة الأولى، وفصلت بين موادها الأربع، اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الأخلاقية، وأدخلت مادة «العلوم الصحية» ضمن مادة المجموعة «A» للصف الحادي عشر، ويتم إعداد الامتحان الختامي داخلياً بواسطة معلم المادة، بينما تبقى ضمن مواد الفئة «A» لصفوف الثاني عشر، ويكون الامتحان فيها مركزياً. واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم. وتبدأ الامتحانات يوم الجمعة 24 الجاري، في مواد المجموعة «A»، التي تضم المواد الأساسية، وتنطلق امتحانات الثاني عشر للمسار التطبيقي في 27 الجاري، على أن يتم تسليم المهام والمشروعات النهائية لمواد المجموعة «B» في الفترة من 20 إلى 23 الجاري. وبحسب الموجهات، خصصت المؤسسة الفترة الأولى من الامتحانات للاختبار الإلكتروني لمدة ساعة ونصف الساعة، تبدأ 12 ظهراً إلى 1:30، فيما تستمر الفترة الثانية للاختبار الكتابي لمدة ساعة من 1:30 إلى 2:30.

وأشارت المؤسسة إلى أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثّتهم على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات. ويستهل طلبة الصف الثاني عشر في مسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاناتهم 24 الجاري، بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم، والأحياء للنخبة. ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين 27 نوفمبر، واللغة الإنجليزية في 28 نوفمبر. ويؤدي طلبة المسارات الثلاثة امتحان اللغة العربية في 29 نوفمبر. وفي الرابع من ديسمبر، يتقدم الطلبة لامتحان الرياضيات، وفي الخامس من ديسمبر يمتحن الطلبة مادة الدراسات الاجتماعية، ثم مادة التربية الإسلامية في السادس من ديسمبر، على أن يختتم طلبة الثاني عشر من المسارات الثلاثة امتحاناتهم بمادة الكيمياء في السابع من ديسمبر. أما طلبة المسار التطبيقي، فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في 27 نوفمبر، ومادة اللغة الإنجليزية في 28 نوفمبر، وامتحان اللغة العربية في 29 نوفمبر.

ويؤدي طلبة التطبيقي في الرابع من ديسمبر مادة الرياضيات التطبيقية، ومادة الدراسات الاجتماعية في الخامس من الشهر ذاته، ليختتموا امتحاناتهم في السادس من ديسمبر بمادة التربية الإسلامية.

• امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم الجمعة 24 الجاري.