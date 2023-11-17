نصائح من شرطة أبوظبي للقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وحثت على ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع.

وطالب العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات السائقين بضرورة الانضباط خلال قيادة المركبة خصوصاً أثناء هطول الأمطار محذراً من القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.

ودعا مدير مديرية المرور والدوريات إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعريض حياة السائقين وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، اسهاماً في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأشار إلى أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع تدابير لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة وتبديل الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع التزلق.

واكد على أهمية الحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ وأثناء سرعة عالية والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

