وسائل إعلام عالمية: "الكونغرس العالمي" صاغ رؤى مهمة ونظرة مستقبلية لتطور القطاع

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفت وسائل الإعلام العالمية بالنجاحات التي حققها الكونغرس العالمي للإعلام الذي اختتم فعالياته يوم أمس، مؤكدة أنه صاغ رؤى مهمة حول مستقبل الإعلام، ونظرة مستقبلية من أجل تطوره، واستعرض التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز دوره وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز فرص وصول المواد الإعلامية على اختلافها إلى الجمهور.

فمن جانبها قالت وكالة أنباء دي دي نيوز الهندية، إن الكونغرس العالمي للإعلام، الذي اختتمت أعماله أمس، يمثل حدثاً رائدا حيث جمع الإعلاميين من جميع أنحاء العالم، في العاصمة أبوظبي، موضحة في تقرير لها أن انعقاد المؤتمر جاء تحت شعار "الاستدامة والابتكار"، وضم مجموعة متنوعة من المتحدثين، بما في ذلك نخبة من خبراء الإعلام، وقادة الصناعة، والمسؤولين الحكوميين.

وأشار التقرير إلى أن حلقات النقاش وورش العمل والكلمات الرئيسية تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي ودور وسائل الإعلام في تشكيل الخطاب العام.

وأضاف أن الكونغرس العالمي عرض عددًا من تقنيات وحلول الوسائط المبتكرة، مما يوضح إمكانات التكنولوجيا لتعزيز رواية القصص وإشراك الجمهور. وأكد التقرير أن الكونغرس أسفر عن رؤى مهمة، لافتا إلى ضرورة مواكبة المؤسسات الإعلامية للتحول الرقمي والتوافق مع أنماط استهلاك الجمهور المتطورة، وأهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات للارتقاء بمستوى إنتاج المحتوى وتوزيعه، مشيرا إلى الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي كمنصة أساسية لنشر الأخبار والمعلومات.

وذكر التقرير أن الكونغرس بحث المشهد المعقد الذي شكلته التحديات والفرص التي يفرضها انتشار المعلومات المضللة، مما دفع إلى التعاون للوصول للتدابير المضادة الفعالة.

بدورها قالت وكالة أنباء "إيه إن أي" ، إحدى أبرز وكالات الأنباء في جنوب أسيا، إنه خلال الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، وضع المتحدثون والحاضرون خلال جلساته صوراً حقيقية لحلول المشكلات التي يواجهها الإعلام ، ونظرة مستقبلية من أجل تطوره.

وأشارت، في تقرير لها ، إلى أنه مع نجاح الحدث في تحطيم كل الأرقام القياسية من حيث عدد الحضور والمتحدثين ومشاركة كبريات الشركات الإعلامية ، فإن المؤتمر حدد وبصورة واضحة دور الإعلام في مجتمع عالمي دائم التطور.

من جهتها أكدت وكالة أنباء "إي إف إي" الناطقة بالإسبانية، أنه وبعد ثلاثة أيام من التبادل المكثف للخبرات بين مختلف وسائل الإعلام والوكالات من جميع أنحاء العالم، اختتم الكونغرس العالمي للإعلام فعالياته بيوم مخصص للصحافة الرياضية، تم خلاله التأكيد على أهمية نسج العلاقات بين المعنيين في هذا القطاع.

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه من التحديات الرئيسية التي تم التركيز عليها ، المخاطر التي ينطوي عليها التحول الرقمي في جميع القطاعات.

وأضاف التقرير أنه تحت شعار "تشكيل مستقبل صناعة الإعلام"، استضاف الكونغرس فعاليات تتعلق بعالم الشركات الناشئة لأول مرة لإعطاء هذه الشركات الفرصة لتقديم أفكار للقطاع وتوفير الأدوات اللازمة لتوسيع نطاق النشر.