الامارات | شرطة دبي تحذر من أخطاء يرتكبها سائقون خلال الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين إلى ضرورة توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، مؤكدة أهمية اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعة، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بغير الطريق.

وأكدت جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلبات الجوية، مطالبة بالابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية حرصاً على السلامة العامة.

وحذرت شرطة دبي من ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية الراهنة، داعية أصحاب المراكب والسفن والزوارق واليخوت ومرتادي البحر، إلى متابعة الأحوال الجوية والمناخية، والالتزام بالتعليمات، ضماناً لتحقيق السلامة العامة، ومنعاً لتعريض حياتهم للخطر نظراً للتيارات البحرية القوية وارتفاع مستوى الأمواج.

ولفتت إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء في الشواطئ والمراسي، والاستجابة لإشارة "العلم الأحمر" التي تدل على حظر السباحة أو الإبحار.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة.