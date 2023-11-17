الامارات | دعت لتوخي الحذر.. 7 توجيهات من شرطة الشارقة لسلامة السائقين أثناء الحالة الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، السائقين، لتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب هطول الأمطار، لافتة إلى ضرورة ترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطريق بحذر من أجل سلامة الجميع.

وحذرت شرطة الشارقة من الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود لما لها من مخاطر في مثل ذلك التوقيت.

وحددت شرطة الشارقة 7 إرشادات لسلامة السائقين والركاب أثناء الحالة الجوية تتمثل في:

1- تجنب القيادة بسرعة.

2- الانتظار لحين تحسن الحالة الجوية.

3- المحافظة على مسافات آمنة بين السيارات.

4- تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان.

5- تأمين رؤية جيدة.

6- الانعطاف بحذر.

7- عدم الانشغال عن الطريق خاصة عند سقوط الأمطار.