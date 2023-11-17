الامارات | بلدية الحمرية: تنفيذ خطط متقدمة لسحب الأمطار وتصريفها بكفاءة باستخدام تقنيات حديثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعلت بلدية الحمرية بكفاءة عالية مع الحالة الجوية الأخيرة التي تشهدها الدولة جراء هطول الأمطار، حيث عملت الفرق العاملة في البلدية على مدار الساعة لمتابعة الحالة الجوية وتنفيذ الخطط الاستباقية المعدة بعناية للتعامل مع الأمطار الغزيرة.

وحرصت بلدية الحمرية على تكثيف جهودها في إطار التدابير الاستباقية وما تمتلك من خطط متقدمة للتعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية، وتشمل هذه الخطط التدابير اللازمة لسحب الأمطار وتصريفها بكفاءة، تم تفعيل هذه الخطط بشكل سريع وفعّال في ضوء التحذيرات الجوية.

واعتمدت بلدية الحمرية على تبني استراتيجية متقدمة لمواجهة تقلبات الطقس وتحقق نجاحاً في تعاملها مع الأمطار الغزيرة.

وفي هذا الإطار اعتمدت كذلك تقنيات حديثة ومعداتها وآلياتها لتسهيل عمليات سحب وتصريف المياه، مما ساهم في تحقيق أقصى فعالية في الاستجابة لحالات الطوارئ.

وشهدت العمليات التي قامت بها بلدية الحمرية تنسيقًا عاليًا بين الفرق المختلفة والكوادر المتخصصة، وذلك بفضل التحضيرات والتدريب المستمر للكوادر والتعامل بإيجابية مع تلك الأمطار.

وأكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، على أهمية الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل والكوادر المعنية ببلدية الحمرية في التعامل مع الحالة الجوية وهطول الأمطار ، وأكد أن النجاح في تنظيم وتنفيذ هذه الخطط يعكس التحضير الجيد والاستعداد الشامل لمثل هذه الظروف والروح الإيجابية التي تعزز أدوات العمل.

وأفاد الشامسي بأن بلدية الحمرية ستظل على أتم الاستعداد للتعامل مع أي الامطار الحالية وكافة تقلبات الطقس وتؤكد على التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة لسكان منطقة الحمرية .