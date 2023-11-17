الامارات | إغلاق شارع الشيخ خليفة في كدرا والمخرج المؤدي لشارع الإمارات برأس الخيمة بسبب الإمطار الغزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت شرطة رأس الخيمة شارع الشيخ خليفة باتجاه الفجيرة في منطقة كدرا بشكل جزئي بسبب تساقط الصخور نتيجة الأمطار الغزيرة على الطريق، كما أغلقت المخرج المؤدي إلى شارع الإمارات باتجاه رأس الخيمة بسبب انهيار رملي جزئي على شارع الشهداء بالقرب من مستشفى خليفة، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، ولفتت إلى أنه يجب على جميع السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات.

وتعرضت إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين، لسقوط أمطار رعدية بين الغزيرة والمتوسطة المصحوبة بالبرق، ما أدى إلى جريان الأودية في المناطق الجبلية في إمارة رأس الخيمة.

وأشارت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة إلى استمرار جهود فرق العمل وطوارئ الأمطار للتعامل مع سقوط الأمطار من خلال سحب تجمعات المياه في مختلف المناطق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث تعمل كافة اللجان بمنظومة متكاملة ومشتركة منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار.

وقال مدير عام دائرة الخدمات العامة، المهندس خالد فضل العلي، إن الدائرة وفرت 82 صهريجاً لسحب تجمعات مياه الأمطار وأكثر من 41 محطة ضخ متنقلة ومحطتي السد، كما وفرت اللباس اللازم لكوادر العمل من أجل سلامتهم خلال تواجدهم في الميدان، ولفت إلى أن الدائرة قامت بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتقديم الدعم اللازم في مختلف المناطق والطرق والميادين ما يضمن سير الأعمال وفقاً للخطط المشتركة.

وأوضح أن الدائرة قامت ببث العديد من رسائل التوعية على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي لحث الجمهور على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه والقيادة بطريقة آمنة، كما أعلنت عن كامل الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية وأي أضرار قد تنجم عنها، ودعت الجمهور للتواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 8008118 للإبلاغ عن أي ملاحظات

ومن جهتها إشارة بلدية أم القيوين إلى أن فرقها تعاملت مع مياه الأمطار التي هطلت على الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وقدمت جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة لأفراد الجمهور خلال هطول الأمطار والحالة الجوية السائدة في الدولة، حيث تتواجد فرق الطوارئ مزودة بجميع المعدات في الميدان للتعامل مع تجمعات المياه.

وأوضحت أن فرق الطوارئ في الميدان مزودة بالصهاريج والمضخات للتعامل مع جميع البلاغات خاصة تجمعات المياه في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة حيث باشرت بسحب المياه والعمل بكفاءة وسرعة الاستجابة بسبب تضافر الجهود والتنسيق مع الجهات الخارجية للحفاظ على السلامة العامة ومظهر الإمارة، ودعت البلدية الجمهور إلى التواصل معها في حالات الطوارئ وسقوط الأشجار أو تجمع المياه أو سقوط وميلان أعمدة الإنارة من خلال الاتصال على 800898.