اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | صندوق أبوظبي للتقاعد يعلن عن صدور قانون بتعديل نظام التقاعد في الإمارة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق أبوظبي للتقاعد يعلن عن صدور قانون بتعديل نظام التقاعد في الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 نوفمبر 2023


أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن صدور قانون بتعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وتطبق التعديلات على جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ولا تشمل المتقاعدين، مع الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الحاليين.

 

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا