الامارات | صندوق أبوظبي للتقاعد يعلن عن صدور قانون بتعديل نظام التقاعد في الإمارة

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شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق أبوظبي للتقاعد يعلن عن صدور قانون بتعديل نظام التقاعد في الإمارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 نوفمبر 2023
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن صدور قانون بتعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وتطبق التعديلات على جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ولا تشمل المتقاعدين، مع الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الحاليين.
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