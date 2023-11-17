الامارات | صندوق أبوظبي للتقاعد يعلن عن صدور قانون بتعديل نظام التقاعد في الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 نوفمبر 2023



أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن صدور قانون بتعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وتطبق التعديلات على جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ولا تشمل المتقاعدين، مع الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الحاليين.