الامارات | بلدية الشارقة: سحب تجمعات مياه الأمطار وفق خطط استباقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة أن العمل على سحب تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها الإمارة يجري وفق الخطط الاستباقية المعدة من قبل اللجنة العليا لطوارئ الأمطار واللجان التابعة لها حيث تعمل محطات السد المبتكرة والصهاريج والمضخات المتنقلة على سحب المياه من الشوارع والطرق الرئيسية والحيوية وفقاً للقطاعات التابعة للجان وفرق العمل.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، عبيد سعيد الطنيجي، أن فرق العمل تواجدت في الميدان من ساعات الفجر للتعامل الفوري مع هطول أمطار الخير وسحب أية تجمعات باستخدام الصهاريج والمضخات المتنقلة ومركبات السد، حيث وفرت البلدية ٩٦ صهريجًا و٢٢٠ مضخة متنقلة و٣ مركبات السد كما رفعت البلدية من استعدادها بتوفير صهاريج ومضخات أخرى للتعامل مع مختلف البلاغات الواردة لمركز الاتصال.

وأوضح الطنيجي أن الحركة المرورية في الإمارة انسيابية بفضل الجهود المشتركة للبلدية والجهات المعنية في الإمارة كالقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الأشغال العامة ما ساهم في سحب تجمعات المياه وتعزيز الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات مشيراً إلى أن كافة الفرق تعمل حالياً على سحب التجمعات في بعض المناطق الأخرى بكفاءة عالية.

ونوه إلى أن مركز الاتصال التابع للبلدية على الرقم ٩٩٣ فعّل خطة الطوارئ بزيادة عدد الموظفين لتلقي البلاغات والملاحظات على وجه السرعة وتحويلها للفرق المعنية في الميدان.