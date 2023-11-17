الامارات | شرطة الشارقة تتعامل مع الأحوال الجوية بجاهزية تامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثفت القيادة العامة لشرطة الشارقة جهودها الأمنية والمرورية خلال التقلبات الجوية الماطرة التي شهدتها الدولة صباح الجمعة، حيث تعاملت عبر حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية ضمن خططها للاستعداد والجاهزية بالتنسيق مع شركائها المعنيين (بلدية مدينة الشارقة، هيئة الشارقة للدفاع المدني، شركة رافد لحلول المركبات، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، شركة مروان للمقاولات العامة)، في تعزيز الأمن والسلامة المرورية على الطرق.

وأكد مدير عام العمليات المركزية، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، جاهزية عناصر شرطة الشارقة على مدار الساعة للتعامل مع المنخفضات الجوية، وفقاً لخططها المعدة مسبقاً في التعامل مع الحالات الطارئة وغير الطارئة، موضحاً أنه تم توزيع الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية؛ للتعامل على أي حالة طارئة ولضمان انسيابية الحركة المرورية خاصةً على الطرق التي تشهد ازدحامات مرورية نتيجة لتجمعات مياه الأمطار، كما وعززت جاهزية كوادرها الأمنية في غرفة العمليات لاستقبال المكالمات على مدار الـ 24 ساعة، من خلال الرقم /999/ المخصص للحالات الطارئة والرقم /901/ المخصص للحالات غير الطارئة.

ودعا مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة الشارقة الجمهور إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التقلبات الجوية، والابتعاد عن أماكن الأودية وتجمع المياه وجريان السيول، وترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق تجنباً لوقوع الحوادث، والإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر رقم البلاغات الطارئة.