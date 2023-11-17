الامارات | السيطرة على حريق في مستودعات قطع غيار السيارات المستعملة بالشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في مستودعات قطع غيار السيارات المستعملة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني، أنه ورد بلاغ من غرف عمليات الشرطة الساعة 15:34 يفيد بوقوع حادث حريق في الصناعية رقم 6، وهو عبارة عن حريق في مستودعات قطع غيار السيارات المستعملة.
وأشارت إلى أنه تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في وقت قياسي دون وقوع إصابات، فيما تجري الآن عملية التبريد.
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